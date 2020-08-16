На Украине назвали возможную дату нового госпереворота в стране

Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует осуществление государственного переворота в стране. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива. По словам народного избранника, экс-лидер намеревается осуществить задуманное 24 августа - в День независимости.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», - приводит телеканал NewsOne текст заявления Кивы.

Депутат добавил, что в перевороте будут участвовать люди, у которых имеются желание и опыт свержения власти. Он убежден, что Петр Порошенко «всего лишь хочет остаться безнаказанным», захватить в стране власть и «продолжить преступный путь по отношению к Украине».

Напомним, сейчас Порошенко является фигурантом более 20 уголовных дел, возбужденных против него на Украине. Бывшего президента подозревают в коррупции, отмывании и краже денег, военных преступлениях и даже инкриминируют ему измену родине. Ранее он заявил о готовности сесть в тюрьму ради спасения своей страны.