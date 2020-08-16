Трамп пообещал подумать о возможности помилования Сноудена

Дональд Трамп намерен очень внимательно изучить ситуацию, связанную с возможностью помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Об этом президент США заявил, отвечая на вопрос журналистов о готовности помиловать Сноудена, если тот вернется в страну.

«Возможно, мне нужно будет начать разбираться с этим вопросом. Я не очень знаком с ситуацией Сноудена, но начну изучать. Очень внимательно», сказал Трамп на пресс-конференции в Бедминстере, трансляция которой велась на сайте Белого дома.

В апреле этого года Эдвард Сноуден обратился к российским властям с просьбой продлить его вид на жительство в РФ. Бывший агент АНБ выразил желание провести еще три года в России.

Напомним, что в июне 2013 года Сноуден передал журналистам ряд секретных материалов о программах слежки американских спецслужб. Он бежал из США, транзитом через Гонконг прибыл в Москву. В России Сноуден сначала получил временное убежище, а затем вид на жительство.





