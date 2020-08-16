Эксперт рассказал, как «умные» телевизоры могут следить за своими владельцами

Современные телевизоры с технологией smart TV могут в постоянном режиме вести аудио и видеозаписи всего, что происходит в помещении, где он стоит. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, такие возможности нужны «умным» телевизорам, чтобы воспринимать команды жестами или голосом: переключить канал, убавить звук, выключить телевизор и так далее, пояснил эксперт.

На данный момент, голосовые возможности есть, как правило, практически во всех современных «умных» телевизорах, добавил Щельцин. Он отметил, что на сервер компании-производителя могут отправляться голосовые файлы, чтобы совершенствовать голосовые функции.

«Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры», - сказал эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что большинство производителей следят за безопасностью своих телевизоров. Однако они, как и все устройства, могут быть взломаны с помощью вирусов, считает Щельцин.

Ранее британские ученые выявили закономерность, проанализировав образ жизни около 500 тысяч добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет. Выяснилось, что у тех, кто смотрит телевизор более двух часов, повышается риск развития заболеваний сердца.