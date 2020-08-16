В ЛНР сообщили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате снайперского огня со стороны Вооруженных сил Украины по позициям ополченцев в районе населенного пункта Логвиново. Об этом говорится в сообщении представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Атака на позиции ополчения произошла 15 августа в 19:30. Сейчас представительство ЛНР в СЦКК ожидает от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «должной реакции на военные преступления киевских властей» и грубые нарушения украинской стороной дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела подконтрольного Луганской народной республике поселка Золотое-5 у линии соприкосновения в Донбассе была повреждена линия электропередач.

Напомним, что на прошедшем 22 июля текущего года заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу участники мероприятия согласовали комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, которые вступили в силу с 27 июля. Документ, помимо прочего, включают в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.