Выше нормы: в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется жаркая погода

В Москву во второй половине предстоящей недели вернется тепло. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам специалиста, температура в столичном регионе будет выше нормы на 2-3 градуса.

«Предварительные расчеты говорят о том, что во второй половине недели, с четверга, температура в Москве будет 25-26 градусов, а это уже выше нормы на 2-3 градуса», - объяснил он в беседе с ТАСС.

Синоптик отметил, что до этого момента в городе будут стоять холодные ночи, которые «будут все-таки напоминать об осени» москвичам.

Ранее Вильфанд назвал российские регионы, в которые скоро придут заморозки.