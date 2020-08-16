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Мишустин расскажет Путину о предложениях жителей Дальнего Востока по развитию региона

Роман Захаров
02:55 16.08.2020
Глава правительства напомнил, что Владимир Путин назвал развитие ДФО одним из важнейших приоритетов государственной политики России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин после возвращения в Москву из рабочей поездки по Дальнему Востоку доложит президенту Владимиру Путину о тех инициативах по развитию ДФО, которые ему представили жители региона. Об этом сообщил сам глава кабмина.

«За время пребывания здесь, на Дальнем Востоке, мы встретились с врачами, учителями, бизнесменами, энтузиастами. Все они любят свой край, хотят сделать его лучше, чтобы жить здесь было комфортно, чтоб сюда приезжала молодежь, оставалась, училась, делала бизнес, занималась развитием Дальнего Востока», - рассказал он подробности своего визита в Дальневосточный федеральный округ.

Руководитель правительства также напомнил, что глава государства назвал развитие ДФО одним из важнейших приоритетов государственной политики России.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин поддержал идею строительства научно-образовательного кампуса на Камчатке в ходе встречи с представителями общественности края.

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