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Водителям за нелегальный техосмотр грозит уголовная ответственность

Тамара Астапенкова
02:41 16.08.2020
Если при проведении техосмотра были совершены противоправные действия, то гражданину следует обратиться в территориальный орган внутренних дел.
Водителям за нелегальный техосмотр грозит уголовная ответственность
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В России автовладельцы будут привлекаться к уголовной ответственности за использование заведомо поддельной диагностической карты или сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр без аккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», - приводит ТАСС слова сообщения.

Уточняется, что если при проведении технического осмотра транспортного средства «в отношении гражданина совершены противоправные действия», то ему следует обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел.

Напомним, что с 27 июля в России вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. Нарушение будет караться штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Также наказание предусматривает обязательные работы на срок до 480 часов или арест на шесть месяцев.

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