Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «переманить» ученых

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о попытках перекупить специалистов, работающих в нем. По словам главы учреждения, в котором была создана первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, подобные попытки не встретят успеха.

«Пытаются, да, но ничего не получится», - заявил он.

Ученые, которых хотят привлечь к труду в сторонних организациях, работают в центре уже десять лет.

Как указал Гинцбург во время эфира телеканала «Россия 1», такому коллективу научных сотрудников может позавидовать любой университет США и Европы.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил, что в РФ была зарегистрирована первая вакцина против COVID-19. В первую очередь средство будет предоставлено представителям группы риска, врачам и педагогам. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе.