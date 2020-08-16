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МВД Белоруссии: протесты в центре Минска прошли без задержаний

Валентина Пескова
23:32 16.08.2020
В МВД Белоруссии пока не назвали точное количество участников несогласованного мероприятия, однако по оценкам СМИ их число могло превышать 100 тысяч человек.
МВД Белоруссии: протесты в центре Минска прошли без задержаний
© Фото: Виктор Лисицын, Victor Lysitsin, Globallookpress

Противники официально избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко провели в Минске несанкционированную акцию протеста. Участники мероприятия собрались у стелы «Минск - город-герой» и прошли до Дома правительства. Также они устроили пикет возле СИЗО, где содержатся арестованные лидеры белорусской оппозиции.

Как сообщили в МВД страны, во время митинга правоохранители не производили задержаний, а сама акция прошла без происшествий. Некоторые белорусские СМИ сообщили, что в ходе мероприятия несколько человек посадили в белый микроавтобус возле здания ГУМа, однако пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова эти сообщения опровергла. Она отметила, что связывалась с оперативным штабом и выяснила, что «данных о задержаниях возле ГУМа нет», пишет РИА Новости.

Что касается количества вышедших на оппозиционный митинг людей, то пресс-секретарь отметила, что это число будет известно в понедельник, 17 августа. По информации СМИ, в акции могли принимать участие более 100 тысяч человек.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

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