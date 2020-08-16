Танцев не будет: в Италии закрываются все дискотеки и ночные клубы

Совет министров Италии принял решение с 17 августа закрыть все дискотеки и танцевальные классы в стране. Причина - дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Танцы под крышей и без того запрещены, однако региональные власти до сих пор могли решать этот вопрос самостоятельно, ориентируясь на ситуацию на местах. Нынешний запрет распространяется на всю страну, пишет Yahoo News Australia.

По данным Союза операторов ночных клубов Италии, от новых ограничительных инициатив пострадает около 50 тысяч человек, занятых в трех тысячах ночных заведений. Удар чувствительный, тем более, что отрасль еще далеко не оправилась от сокрушительного удара, нанесенного пандемией COVID-19.

В свою очередь, газета Corriere Della Sera наоборот, поддерживает запрет, отмечая слишком безответственный подход бизнеса и итальянцев к проблеме коронавируса в стране.

Справедливости ради стоит отметить, что администрации ночных клубов делают все возможное, чтобы минимизировать риск распространения заразы. На входе в клуб все посетители проходят процедуру дезинфекции рук, им измеряют температуру и разрешают танцевать только у своих столиков, предотвращая столпотворение на танцполе.