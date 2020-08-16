Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Танцев не будет: в Италии закрываются все дискотеки и ночные клубы

Ян Брацкий
22:51 16.08.2020
В воскресенье, 16 августа, в Италии выявлено 629 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Танцев не будет: в Италии закрываются все дискотеки и ночные клубы
© Фото: pixabay.com

Совет министров Италии принял решение с 17 августа закрыть все дискотеки и танцевальные классы в стране. Причина - дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Танцы под крышей и без того запрещены, однако региональные власти до сих пор могли решать этот вопрос самостоятельно, ориентируясь на ситуацию на местах. Нынешний запрет распространяется на всю страну, пишет Yahoo News Australia.

По данным Союза операторов ночных клубов Италии, от новых ограничительных инициатив пострадает около 50 тысяч человек, занятых в трех тысячах ночных заведений. Удар чувствительный, тем более, что отрасль еще далеко не оправилась от сокрушительного удара, нанесенного пандемией COVID-19.

В свою очередь, газета Corriere Della Sera наоборот, поддерживает запрет, отмечая слишком безответственный подход бизнеса и итальянцев к проблеме коронавируса в стране.

Справедливости ради стоит отметить, что администрации ночных клубов делают все возможное, чтобы минимизировать риск распространения заразы. На входе в клуб все посетители проходят процедуру дезинфекции рук, им измеряют температуру и разрешают танцевать только у своих столиков, предотвращая столпотворение на танцполе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
22:04 В стране и мире
Символ мира: российский ЦПВС провел 2,5 тысячи гуманитарных акций в Сирии
21:10 В стране и мире
Видео
Машины разорвало на части: кадры с места страшного ДТП под Орлом
20:23 В стране и мире
статья
Через леса, горы и овраги: как инженерные войска Минобороны наладили снабжение отрезанного от воды Крыма
19:39 В стране и мире
Ефремову прописали постельный режим
18:50 В стране и мире
Видео
На площади Независимости в Минске собираются митингующие
Популярное
Популярное
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
Названа лучшая романтическая комедия всех времен
Видео
В Петербурге автомобилист сбил и протащил по асфальту инспектора ГИБДД: видео
Видео
«Холодный подарок с небес»: крупный град засыпал улицы Башкирии
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.