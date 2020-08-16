Переписанные учебники и оранжевые революции: как миллиардер Сорос десятилетиями влияет на дела государств

Один из самых могущественных игроков мировой закулисы Джордж Сорос в своем последнем интервью выразил надежду, что в ноябре американскому лидеру Дональду Трампу «придет конец». Фонд Сороса активно наращивает финансирование врагов американского президента. Например, еще в июле он анонсировал выделение более 200 миллионов долларов на нужды чернокожих американцев, иначе говоря, протестному движению Black Lives Matter, которое активно выступает против Трампа.

В консервативных кругах Америки подсчитали, что всего на данный момент в бюджете фонда Сороса на финансирование лояльных демократам организаций заложено более 260 миллионов долларов - это 20% всех денег фонда. То есть каждый пятый доллар в этом году Сорос потратит конкретно на борьбу с Дональдом Трампом.

Джордж Сорос - он же Дьёрдь Шорош - родился в Будапеште в семье венгерского еврея. Во время Второй мировой ему, как и миллиону его сограждан, грозила смерть. Но, когда мальчику было десять лет, произошло то, что во многом определило всю его дальнейшую судьбу. Родители отдали его на воспитание в христианскую семью, чтобы спасти от нацистов. А его приемный отец сам оказался нацистским пособником - наживался на собственности евреев, которых отправляли в лагеря. Страшный урок цинизма, который будущий миллиардер, кажется, усвоил. Даже к этому эпизоду своей биографии спустя годы он относился как к игре на бирже.

«Конечно, я мог быть на другой стороне. Я мог быть одним из тех, у кого забрали все. Но у меня не было чувства, что я не на своем месте. Потому что… знаете, забавно, это как во время игры на финансовых рынках: если эти деньги не возьму я, придет кто-то другой, чтобы забрать их, вот и все. Вот и тогда я понимал, что еврейскую собственность все равно заберут - не этот человек, так другой. Но и я сам, конечно, тогда ничего не забирал, я был просто зрителем. Я не имел к этому отношения, так что у меня нет никакого чувства вины», - говорил Сорос в программе «60 минут: Джордж Сорос» в 1999 году.

Уроки из серии «жизнь - это рулетка» или «ничего личного» не прошли даром. Они выковали характер Сороса-бизнесмена, а затем и политика. Он всегда шел туда, где царил хаос, закидывал удочку в мутный омут. Свою первую рыбку - миллиард долларов он заполучил в 1992-м.

Когда в Англии назрел банковский кризис, Сорос начал скупать Британскую валюту. Потом продал все разом, хорошо заработал, а заодно обрушил фунт стерлинга. Несколько лет спустя ту же операцию он провел с тайским батом и неплохо нажился на азиатском кризисе. В 98-м он предсказал дефолот в России, а точнее получил инсайдерскую информацию от американских спецслужб, и с огромной выгодой для себя сыграл на курсах валют. Тогда бизнесмен получил нелицеприятное прозвище - архитектор хаоса. Хаос стал его зоной комфорта. Именно на нем зиждется и вся соросовская благотворительность.

Когда в СССР грянула перестройка, он сразу понял, куда надо закидывать невод. Первым советским человеком, с которым он связался, был только вернувшийся из ссылки академик Андрей Сахаров. Ему Сорос предложил профинансировать культурный или образовательный фонд. Сахаров донес эту идею до семьи генсека Михаила Горбачева. И вскоре бизнесмен из США уже был на короткой ноге с Кремлем.

«Я связался с фондом, организованным Раисой (Горбачевой). Наше совместное предприятие называлось «Культурная инициатива». Там была старая команда, но были там и молодые люди. Это была группа из КГБ, которая активно поддерживала перестройку», - отмечал Сорос в 2016 году.

Сорос понял, что именно в смуту можно зарабатывать больше всего. Поэтому когда в CССР подул ветер перемен, он быстро смекнул, в какую сторону надо двигаться. Страна распадалась, не одна золотая рыбка, а целая стая сама шла к нему в руки. Сорос проявлял невероятную активность, постоянно встречался сильными мира сего. Один за другим создавая фонды, которые должны были изменить всю экономическую модель трещавшей по швам супердержавы, сделать ее полем для спекуляции и выгодных инвестиций.



Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, которого сверг созданный Соросом Майдан, вспоминает, как в начале 90-х миллиардер плел свои сети.

«Первая моя встреча была в Донецке, 92-93 год. Происходила она в гостевом доме бывшей донецкой компартии. Там принимали генсеков, Горбачев там был, вот такое внимание уделили Соросу… А идеи у него были исключительно простые и примитивные: первое, что ваша промышленность устарела, вы с такой промышленностью никуда не попадете, ни в какой цивилизованный мир. Вам надо все немедленно демонтировать. Вам надо создавать условия для привлечения инвестиций», - вспоминает политик.

Сорос действовал неспеша: политиков убеждал в том, что плановая экономика никуда не годится, что им нужны иностранные инвесторы. Обнищавшую интеллигенцию подкупал грантами: давал деньги ученым, книгоиздателям. Делал широкие жесты - публиковал собрания русской классики, например.



Борис Надеждин в 90-е работал в думе и правительстве. Он до сих пор с теплотой вспоминает об американском миллиардере.

«Сорос в 90-е годы, я точную статистику не знаю, но речь идет о многих тысячах советских ученых, российских уже ученых, выплачивал им единовременную помощь в размере 500 долларов. Это зарплата научного сотрудника за два года», - говорит Надеждин, ныне президент Фонда «Институт региональных проектов и законодательства».

По данным расследовательской группы DC Leakes, за несколько лет миллиардер основал в России правозащитную организацию «Общественный вердикт», историческую «Мемориал», юридическую «Центр социальных и трудовых прав», социалогическую - «Левада-Центр». Открытая Россия, Московский центр Карнеги, СОВА, Центр Сахарова, интеллектуальное движение «Лебедь» - это его проекты. Что не так с его филантропией, гуманитарными и образовательными проектами, стало понятно только десять лет спустя, когда ученые, правозащитники, политики поняли, в какую ловушку они попали. Фонды, финансируемые бизнесменом стали предъявлять свои требования тем, кого они все это время кормили. Рассказывать, какую экономическую модель лоббировать в верхах, как преподавать историю, для чьих инвестиций открывать двери.

«Когда вышли первые пособия, когда вышли учебники, сделанные советниками под диктовку специалистов фонда, то все взялись за голову… Преподносятся события войны в ином свете: не Советский Союз являлся основным носителем той победы в войне, не на его плечах была победа. А это сделали западные союзники, а мы им помогли», - поясняет руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Сергей Комков.

В 90-е было два учебника истории: один – просоветский, а второй – прозападный. Школьникам второй нравился больше – яркие иллюстрации, живой язык. Но если присмотреться: о Сталинградской битве в нем одной строчкой, о капитуляции Германии – тоже. А вот об операции США в Атлантике и победе над Японией – целые абзацы.

К концу 90-х пришло отрезвление, пелена очарования Западом и западной моделью спала. Тем временем целая сеть НКО, созданных Соросом, была разбросана по всему постсоветскому пространству. И тогда уже прокуратура и политики стали ее постепенно распутывать. Деятельность его фондов в стране объявили нежелательной. И тогда ближайший друг для Сороса в мгновение ока стал врагом.

«Я считаю, что европейское общество реагирует на Россию недостаточно остро. Поэтому и пытаюсь объяснить, какую опасность она в действительности представляет», - заявил Сорос в 2014 году.

Триумфального шествия не вышло. Миллиардер споткнулся о Россию.

Но Сорос не был бы Соросом, если бы ловил своих золотых рыбок только в одном месте. К началу нулевых сотни его фондов уже готовили почву для будущих переворотов в бывших республиках Союза и в Восточной Европе. Они действовали в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, на Украине, в Белоруссии, в Грузии. В странах, которые так явственно, как Россия, не прочувствовали весь ужас 90-х, в западные ценности и гранты от доброго американского друга еще свято верили. И эта огромная территория для бизнесмена по-прежнему оставалась благодатной почвой.

Медленно, но верно он вел людей, которые обучались по его программам еще в 80-х, к власти. В 2000-м его сербские выпускники из протестного движения «Отпор» свергли Слободана Милошевича. В 2003-м на его деньги оппозиционеры из организации «Кмара» совершили госпереворот в Грузии.

«Он думает, что деньги или спасают или меняют все. Он ведет себя как политик, но он не политик. Его никто не избирал. Но все равно он своими идеями об открытом мире вмешивается во внутренние дела суверенных государств», - говорит венгерский политолог и журналист Габор Штир.

С Украиной сразу не получилось, но к 2004-му миллиардер уже практически добился своего - его ученики из международного фонда «Возрождение» устроили там первую оранжевую революцию. Сорос не получил Россию, но подошел к ее границам вплотную. Азаров помнит, как в начале 90-х Сорос вербовал в Киеве своих сторонников и, по сути, сформировал будущую политическую элиту Незалежной.

Десять лет спустя деньги Сороса пришли на Майдан. Он финансировал политическую оппозицию, на его средства вооружали ее боевые подразделения. Совершив очередной госпереворот, миллиардер получил свободный рынок. Транснациональная компания «Монсарто», где Сорос главный акционер, стала наводнять Киев своими ГМО-продуктами, а заодно - скупать там поля и пашни. Недаром в интервью национальному телеканалу звучит оговорка по Фрейду «Я смотрю на ситуацию изнутри».

«Я смотрю на эти события изнутри. Поэтому меня нельзя назвать беспристрастным наблюдателем. Я думаю, это очень важное событие, это стало, действительно, рождением нации», - сказал Сорос, отвечая на вопрос, считает ли он произошедшее на Украине «революцией достоинства» или госпереворотом.

Странно было бы думать, что Сорос действует в одиночку. За миллиардером стоит и весь демократический истеблишмент США, и Госдеп, и американские спецслужбы. Он финансирует цветные революции и продвигает идеи глобализма не безвозмездно, ему сливают инсайдерскую информацию обо всех финансовых конкурентах и помогают укрываться от судов.

«Нет ни одного конфликта, где не участвовал бы фонд Сороса. Его идея открытого общества есть везде. Эта тема стала его звездой, но в реальности Сорос – неотъемлемая часть американских спецслужб. Сорос – американские спецслужбы. Он не гениальный бизнесмен, кто сам делает революции, это ложь. Коллективный Сорос - это тот Сорос, который представляется 17-ю спецслужбами Америки, они готовят хорошую базу для действий», - объясняет член-корреспондент Академии военных наук РФ, политолог-американист Сергей Судаков.

В 90-е казалось, что Сорос получил что хотел: деньги, власть, влияние во всем мире. Но сначала его попросили из России, потом в родной Венгрии объявили персона нон-грата. И, наконец, его сеть стала расходиться по швам даже в США, зацепившись за иглу Трамп-тауэр.

Тогда миллиардер пошел ва-банк и сделал одно из своих самых неудачных вложений. Инвестировал сотни миллионов долларов в предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. Она лоббировала его интересы еще с 2009-го, когда стала госсекретарем: назначала на высокие посты удобных Соросу чиновников и дипломатов.



Оказалось, все напрасно. К власти пришел Трамп, которым Сорос не может управлять. Во-первых, у нынешнего президента США денег тоже много. Во-вторых, он тертый калач и знает толк в манипуляциях. Но миллиардер не сдается и пытается раскачать лодку изнутри.

Очередные протесты - Black Lives Matter. Чернокожие борются за свои права. Все начиналось как обычно - митинг за светлые идеи, а закончилось погромами, которые опять-таки проплачены Соросом.

Но его главный враг, как сказал сам Сорос, по-прежнему сидит в Москве. Действовать напрямую через свои фонды, как раньше, бизнесмен уже не может. Последнее орудие, которое у него осталось, информационное. «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, от которой о России традиционно или негатив или молчание, его проект. А на неделе одна из подконтрольных ему организаций объявила набор в школу медиаменеджмента - чтобы на российской земле воспитывать правильных, с точки зрения миллиардера, либеральных журналистов. Он не сдается - однажды потерпев поражение, мечтает о реванше. И, несмотря на солидные годы, ради того, чтобы добиться своего, готов терпеливо ждать.