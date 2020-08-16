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Символ мира: российский ЦПВС провел 2,5 тысячи гуманитарных акций в Сирии

Ян Брацкий
22:04 16.08.2020
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Символ мира: российский ЦПВС провел 2,5 тысячи гуманитарных акций в Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) гуманитарных акций не проводилось.

Всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 2 499 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 172,5 тонны. Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в зонах своей ответственности. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, отмечены два обстрела населенных пунктов Шейх-Али, Урум-эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны террористов.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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