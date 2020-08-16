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Черный ферзь: какую фигуру решил разыграть Байден на выборах президента США

Анна Козлова
22:21 16.08.2020
Политические соперники пытаются играть на противоречиях, которые раздирают американское общество, и продолжают унижать противников.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: pixabay

Предвыборная гонка в США по мере приближения осени набирает свои обороты. На сегодняшний день расклад сил таков: согласно опросам - за Дональда Трампа готовы проголосовать 45 процентов избирателей. За его кровного врага - демократа Джо Байдена - 48 процентов. Разрыв небольшой, и чаша весов может качнуться в любой момент и в любую сторону, а значит, соперникам пора выкладывать козыри.

Первый беспроигрышный ход на этой неделе сделал Байден. Он определился с кандидатурой на пост своего вице-президента. На фоне нескончаемых протестов чернокожего населения Америки, и буйных феминисток, которые ненавидят Трампа, выбор Байдена был очевиден и предсказуем. Его вице-президентом стала темнокожая женщина. Сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Говорят, изначально на этом посту Джо Байден хотел видеть супругу экс-президента Барака Обамы - Мишель. Согласись она,  это был бы действительно сильный ход, но жена Обамы с таким ужасом вспоминает годы своего пребывания в Белом Доме, что решила пока остаться в тени.

Поэтому, Камала Харрис - первая в истории темнокожая женщина, номинированная на пост вице-президента США. Еще недавно о 55-летней Харрис, сенаторе от штата Калифорния, никто не вспоминал. Но оказалось, что у нее есть два качества, очень важных для вице-президента на выборах 2020-ого: она женщина, и она темнокожая. Джон Байден вдохновенно рассказывает о ее незаурядном уме и лидерских качествах.

«Камала, как вы все знаете, умна. Она сильная, опытная. Она проверенный боец за основу этой страны - за средний класс. Камала знает, как управлять, она знает, как принимать трудные решения. Харрис готова приступить к этой работе с первого дня», - заявил Байден, представляя ее кандидатуру.

Биография Камалы Харрис полна крутых поворотов, словно сценарий голливудского фильма. Тут вам и скандалы, и интриги, и любовная история. В середине 90-х у тогда еще юной Харрис завязался роман с мэром Сан-Франциско. Журналисты писали, что те отношения стали секретом ее потрясающей карьеры. К 38-ми годам Камала стала окружным прокурором, тут же получила обвинение в превышении полномочий, но удержалась на посту.

Вскоре стала генеральным прокурором Калифорнии, и наконец -  сенатором. В каждой должности была первопроходцем - первой цветной женщиной. Выдвижение Камалы Харрис на второй пост в стране словно укор в сторону Трампа, которого демократы давно обвиняют в сексизме и расизме.

«Сейчас мы переживаем моральную расплату за расизм и системную несправедливость. На улицах нашей страны появилась новая коалиция совести, требующая перемен. Америка требует лидерства. Однако, наш президент заботится о себе больше, чем о людях, которые его избрали», - грозно сказала Харрис с трибуны.

Но тут всплывают интересные детали. Год назад Харрис точно так же обвиняла в расизме Джо Байдена. Во время дебатов она утверждала, что Байден выступал за сегрегацию в американских школах.

«Я не верю, что вы расист, но это личное. Было весьма болезненно слышать, как вы обсуждаете репутацию сенаторов, которые построили свою карьеру на борьбе против сегрегации в нашей стране», - признавалась Камала на дебатах в прошлом году.

Вспомнить об этом не преминул и Дональд Трамп. Он и сам когда-то обжегся, поставив на Харрис. Именно Трамп спонсировал ее выдвижение на пост генпрокурора Калифорнии, а спустя годы вместо благодарности получил жесткую критику. Так что предостережение оппоненту со стороны американского президента выглядит как дружеский совет.

«Никто так не оскорблял Байдена на дебатах, как она. Она говорила о нем такие ужасные вещи. Издевалась над ним в открытую, так что я думаю, для него это очень рискованный выбор», - отметил Трамп

То, что Байден намерен выбрать себе в напарники цветную женщину, уже давно не было секретом. Правда, основным кандидатом на эту должность эксперты видели Мишель Обаму - бывшую первую леди США, до сих пор очень популярную у американцев. Джо Байден и сам публично заявлял, что хотел бы видеть Мишель на этом посту, однако та предложение не приняла.

Мишель Обама уже давно сторонится политики. Две недели назад она запустила свое радио-шоу в Сети, в котором обсуждает с гостями, преимущественно женщинами, простые житейские проблемы: как справиться с депрессией, как сделать маникюр на самоизоляции. В последнем выпуске своего шоу она рассказала, что благодарна судьбе за то, что может наконец выдохнуть после изматывающей жизни в Белом Доме.

«За годы в Белом Доме я поняла, что вынуждена отчаянно цепляться за возможность сохранить здоровье. Мне была необходима передышка, которая дала бы не только физический, но и эмоциональный толчок. Сейчас я смогла окружить себя потрясающими женщинами, которые помогли мне восстановиться, вытащили меня из мира, который был полон стресса и напряжения», - сетует экс-первая леди США.

Но, хоть Джо Байдену и пришлось довольствоваться тусклой копией Мишель Обамы, его план сработал. За первые 24 часа после объявления о номинации Камалы Харрис, штаб Байдена собрал 26 миллионов долларов. Это в два раза больше предыдущего рекорда кампании. И шутки о том, что в нынешней Америке могут выбрать только черную женщину, оказались не такими уж шутками.

Теперь дело за малым - осталось достать из нафталина клише про русское вмешательство, и рецепт идеальной президентской кампании готов. Ну а Дональд Трамп тем временем идти на поводу у политтехнологов не спешит. Он уверен: сказки про вмешательство - просто сказки. И если кто и угрожает легитимным выборам в США, так это демократы. Обороняться от все новых предвыборных технологий он предпочитает по-старинке и с бесхитростной прямотой.

«Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет связана с демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном», - предупреди Трамп.

По его мнению, именно демократы являются источником всех бед, вплоть до слабого напора воды в душе у американцев. Ограничение напора в 9,5 литров в минуту - «бытовое наследие» Барака Обамы. Таким образом он хотел приучить американцев к экономии и заботе об экологии. Однако Трамп утверждает, что такая экономия - враг хорошей укладки.

«Как вы справляетесь? Просто дольше стоите и принимаете душ? Потому что мои волосы, не знаю, как ваши, должны быть идеальными», - недоумевал Трамп.

Предвыборный штаб Трампа, поддерживая боевое настроение президента, на днях создал короткий мультик, остроумно описывающий происходящее: с энергией несущегося на полной скорости локомотива Дональд Трамп приближается к президентским выборам.

А вот Джо Байден пока что выглядит замешкавшимся, но в этой картине не хватает нового игрока - Камалы Харрис. Кто знает, может быть благодаря ее помощи уже на следующем повороте Байден обойдет противника.

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