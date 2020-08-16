Истребители перехватили самолет над гольф-клубом Трампа

Истребители ВВС США перехватили небольшой самолет в небе над штатом Нью-Джерси. Инцидент был вызван тем, что воздушное судно приблизилось к гольф-клубу в городе Бедминстер, куда направлялся американский лидер Дональд Трамп.

По сообщениям телеканала ABC News, одномоторный двухместный самолет RV-7 не только вторгся в запретную для полетов зону, но и проигнорировал попытки связаться с ним. В итоге в воздух пришлось подниматься истребителям, которые после перехвата сопроводили незваного гостя до ближайшего аэродрома.

Сразу после инцидента с заявлением выступила Секретная служба США. По ее данным, никакой опасности для Трампа этот самолет не представлял.