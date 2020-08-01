В NASA назвали дату и место приводнения Crew Dragon

Расстыковка американского корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) запланирована на 1 августа, 19:34 по времени Восточного побережья США (02:34 мск, 2 августа).

По информации NASA, после этого, как ожидается, 2 августа аппарат с астронавтами будет приводнен возле берегов Флориды.

Напомним, 31 мая космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией. Старт корабля был осуществлен 30 мая в 22:22 по московскому времени. На его борту находились двое астронавтов NASA - Дагласа Херли и Роберта Бенкена. Для Соединенных Штатов года это был первый с 2011 запуск к МКС пилотируемого корабля.