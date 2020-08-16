Машины разорвало на части: кадры с места страшного ДТП под Орлом

МЧС РФ опубликовало видео с места ДТП на трассе «Крым» в Орловской области. В аварии погибли пять человек.

На ролике видно, что машины превратились в бесформенные груды металла. Одну из них разорвало на две части.

Авария между тремя легковыми авто - Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla – произошла около 18:24 на 320-м километре автодороги. Пять человек погибли, одну девушку госпитализировали с травмами. Еще троим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия, сообщили в Управлении МВД по региону. Движение на участке трассы затруднено, его регулируют сотрудники полиции.