Кабина всмятку: МЧС показало последствия жесткой посадки самолета в Подмосковье

Опубликовано видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Клину. На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось в поле, на относительно ровной площадке.

Крылья самолета повреждены, кабина смята. До приезда медиков, из нее извлекли пострадавшего пилота. Его доставили в больницу для оказания необходимой помощи. О состоянии пострадавшего не сообщается.

На месте работают представители оперативных служб, которым предстоит разобраться в причинах произошедшего и установить, имел ли право пилот поднимать машину в воздух, а также то, в каком техническом состоянии она была перед вылетом.