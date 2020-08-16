В Бразилии открыли для посещений статую Христа-Искупителя

В Бразилии вновь открывается для посещения национальный парк Тижука, на территории которого расположена знаменитая статуя Христа-Искупителя. Ранее к статуе невозможно было подойти, поскольку вход в парк был закрыт из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня состоялась открытие парка Тижука и статуи Христа-Искупителя», - написал министр окружающей среды Рикарду Салис в Twitter.

Уточняется, что всем посетителям парка необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В Рио-де-Жанейро были открыты и другие объекты, пользующиеся популярностью у туристов.

По последним данным, в Бразилии общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом превышает 3, 2 миллиона человек. За все время пандемии умерли более 105,4 тысячи пациентов с коронавирусом. Страна занимает второе место после США по количеству заражений COVID-19.