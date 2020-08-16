Мэр Бреста вышел к протестующим

Мэр Бреста Александр Рогачук вышел к митингующим и выслушал их требования. У здания администрации собрались сотни человек, которые требовали градоначальника объясниться после ряда задержаний протестующих во время уличных акций.

«Собравшиеся потребовали выпустить всех задержанных 9-11 августа и привлечь к ответственности правоохранителей, отличившихся особой жестокостью», - передает Sputnik Беларусь.

Выслушав обращения, мэр Бреста пообещал сделать все, что находится в его компетенции.

Несколько часов назад в центре Минска завершился митинг сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным МВД, на него собрались порядка 65 тысяч человек. Обращаясь к ним, президент рассказал о положении дел в республике, о попытках некоторых западных политиков расшатать обстановку извне и расколоть белорусское общество.

В крупных городах Белоруссии не утихают митинги и акции протеста, которые начались сразу после оглашения первых результатов президентских выборов, победу на которых, согласно данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Действующий лидер набрал 80,1%, тогда как его ближайший оппонент Светлана Тихоновская только 10,12%.