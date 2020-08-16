Пять человек погибли в массовой аварии под Орлом
На трассе «Крым» столкнулись три легковых автомобиля.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Пять человек погибли в результате столкновения трех автомобилей в Орловской области. Одна пострадавшая доставлена с травмами больницу.
ДТП произошло в 18:24 на 320-м километре автодороги М-2 «Крым» в Мценском районе.
«В результате столкновения автомобилей Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla погибли пять человек (детей среди них нет), одна пострадавшая доставлена в Мценскую ЦРБ», - говорится в сообщении МЧС РФ.
Еще троим пострадавшим оказали помощь на месте.
«На участке дороги, где произошло ДТП, сотрудниками полиции осуществляется регулировка движения, организован объезд транспортных средств», - добавили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.