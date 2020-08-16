Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Клину
В результате инцидента никто не погиб, выясняются причины произошедшего.
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Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет в Подмосковье. Инцидент произошел в городе Клин. В результате нештатной посадки пострадал пилот.
«В деревне Щекино городского округа Клин, по предварительной информации, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Погибших в результате инцидента нет, пострадал пилот», - заявили ТАСС в экстренных службах региона.
Сейчас на месте работают представители оперативных служб, которые устанавливают все причины произошедшего. Пилот госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.