Чемоданное настроение: на что может рассчитывать российский турист

Тема короновируса хоть и ослабевает, но по-прежнему находится где-то рядом, и особенно актуальна для тех, кто сейчас отправился или собирается в отпуск. Что касается заграницы, то выбор в этом году не богат. На сегодняшний день, для российских туристов в свободном доступе только Танзания, Черногория, Хорватия, Абхазия, а с минувшего понедельника возобновились полеты и на курорты Турции.

В Англии всех прибывающих ждет двухнедельный карантин, а в Швейцарию, полеты в которую открылись накануне, можно попасть только при наличии вида на жительство. Пока закрыты внешние границы - процветает внутренний туризм, отмечают эксперты отрасли.

Так и тут красоты и многообразие родной страны, которые для многих эти летом стали настоящим открытием. А если за поездку еще можно получить и финансовый бонус - вообще прекрасно.

В аэропортах российской столицы в понедельник не протолкнуться. Все торопятся поскорее сдать чемоданы, почти каждый удивляется новым нормам провоза багажа и ручной клади.

Рюкзаки и небольшие сумки, если они тяжелее пяти килограммов - в багаж. Так теперь требует Турция. По задумке, чем меньше у людей с собой ручной клади, тем меньше и очереди на посадку. Новую антиковидную меру турки приняли в середине недели. О других мерах наш турист уже знает от вернувшихся.

«Мы знаем, что там теперь нельзя лапать руками еду. Там теперь будут стоять и раздавать. Хоть люди будут поадекватнее себя вести», - смеется турист Сергей Чакрян.

Первый человек, который встречает российского туриста, теперь не таксист и отельер, а медик с термометром. Также и в гостиницах. Все сотрудники в масках и защитных экранах. На ресепшене табличка на четырех языках: багаж нужно сдать на дезинфекцию, а если вдруг поднимется температура и бесплатный ПЦР-тест покажет наличие коронавируса в крови, отпуск придется провести в заточении.

«Если гость заболел, то его сначала заберут в больницу, где проведут необходимую процедуру обследования. В случае, если болезнь протекает в легкой форме, то гостя вернут в отель, где ему предоставят специальный отдельный номер в отдельно стоящем корпусе. Обслуживать номер гостя и доставлять ему питание персонал обязан в специализированных защитных костюмах. Выходить такому гостю будет категорически запрещено», - объясняет новые строгие правила управляющий турецким отелем Левент Кайли.

Шведского стола в привычном понимании туристы больше не увидят. Как и прежде еда будет разнообразная, только вот от гостей она отгорожена прозрачными экранами, вся подача только через официантов. Такое нововведение туристам настроение не портит, равно как и опасность заразиться коронавирусом.

«Заразиться можно где угодно. Можно на курорте, можно дома от соседки. Зато я отдохну», - рассуждает туристка Мария Васильева.

Только вот отдых такой может оказаться лотереей, а путевка на турецкий берег - билетом на больничную койку. Хорошо, если на страховке туристы не сэкономили.

«Есть случаи, когда туристы говорят: "Давайте стандарт", а дальше по ходу действий. Дополнительных затрат это требовать не будет, это вводит в состояние неправильной оценки», - уверен директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Страховка разная, есть ситуация, когда вы страхуетесь на то, чтобы вас поместили в обсервацию. Есть вариант, когда вы охватываете более жесткие варианты, вопросы эвакуации. Расходы по пребыванию туриста на карантине обеспечивает принимающая сторона.

«Функция обсерваторов возложена на отели. При этом, отельеры берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица на протяжении 14-дневного карантина», - заверил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Алексей Ерхов.

Но тем, кто из-за болезни потеряет билет домой, вернуться будет непросто. Российский МИД подготовил и опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства, который оказание помощи туристам, застрявшим за рубежом, предлагает сделать платным.

Почти одновременно с Турцией открыла свои границы для россиян Абхазия. В республике вопрос с заболевшими туристами решали на высшем уровне - заключили межправительственное соглашение и выявленные заболевшие отправляются на лечение в больницу сочинского района Дагомыс. На помощь абхазским врачам в республику была направлена бригада специалистов из Москвы. Об этом договорились министры здравоохранения России и Абхазии.

«На сегодняшний день, эпидситуация стабильная, нет такого значительного роста числа инфицированных на территории республики в связи с началом курортного сезона. Но тем не менее, за последние несколько дней у троих отдыхающих были соответствующие симптомы. В соответствии с соглашением с РФ, в сочинскую инфекционную больницу были направлены эти пациенты на санитарном транспорте для дальнейшего лечения», - сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Открыта с 15 августа для посещения и Швейцария. Там, правда, как и в Англии, придется закрыться на карантин. Тем не менее, дела за границей обстоят так - Европа вводит новые ограничения. Британцы спешат уехать домой из Франции, чтобы не попасть на двухнедельный карантин, в Дании введен обязательный масочный режим в общественном транспорте.

Испанский Минздрав вынужден ужесточить меры, чтобы избежать второй волны - закрыты дискотеки, бары в разгар туристического сезона работают лишь до полночи, а на пляжи занимают очередь с раннего утра. В Италии и Германии вновь растет число заболевших, а Румыния - на пике заболеваемости и еще месяц будет жить в режиме повышенной готовности.

«За прошедшую неделю заболел один вернувшийся из Испании с отдыха, один – из Казахстана и четыре человека из Турции. Это тоже предмет нашего пристального наблюдения. Я хочу сказать, что по российским курортам из десяти тысяч вернувшихся, заболевших порядка шести человек. В среднем, по всем регионам Российской Федерации эта цифра одинаковая», - констатирует главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Впрочем, можно отдохнуть и дома. Например, взять курс на Переславль-Залесский. Тот случай, когда на путешествие всего день, а впечатлений не меньше, чем на курорте. Возле музея-заповедника десятки машин.

В собор и в здание музея пускают только в масках. Экскурсоводы с защитными экранами на лицах рассказывают о лепнине в стиле рококо и уникальном переславском собрании икон.

«Индивидуальные посетители у нас проходят через всю экспозицию. И, чтобы группы не смешивались, покидают музей через отдельный выход. Если это организованная группа, то она не более пяти человек», - предупреждает экскурсовод Наталья Соболева.

Галина специально приехала из Санкт-Петербурга посмотреть храм на Красной Площади Переславля, где крестили Александра Невского и побывать в музее-заповеднике.

«В Турции можно только лежать на пляже и загорать, а это не очень интересно. Мне интереснее ездить по России, узнавать что-то новое о своей стране. Например, здесь я ни разу не была», - признается Галина.

Можно отправиться и на пляж, но на родной. В зал прилетов в аэропорту Симферополя сотрудники еле успевают выдавать багаж. Наплыв туристов и в Краснодарском крае, на Кавказе, Байкале, Алтае. По словам мэра Сочи, курорт в этом сезоне уже посетили 1,5 миллиона человек. При этом, в министерстве туризма решили сделать путешествия по России еще доступнее.

«Уже на следующей неделе стартует программа частичной компенсации расходов наших туристов на покупку туров по России - возврат составит так от пяти до 15 тысяч рублей на человека за тур», - анонсировал меру поддержки заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Чтобы получить компенсацию за туристическую путевку, необходимо в течении недели с 21 по 28 августа выбрать и оплатить тур. Причем отдых может состояться в любые даты вплоть до 20 декабря. Оплату произвести картой платежной системы «МИР», зарегистрировавшись в программе лояльности и выбрав тур на сайте.

Возврат поступит не позднее пяти дней с момента оплаты. И это будет от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от потраченной суммы. В программу уже сейчас включены 44 российских региона, в том числе Карелия, Камчатский край и Ленинградская область. С первого октября к ним присоединятся еще 11 регионов, и в этом списке - Москва и Санкт-Петербург, а также курорты Крыма и Краснодарского края.