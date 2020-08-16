Через леса, горы и овраги: как инженерные войска Минобороны наладили снабжение отрезанного от воды Крыма

Благодаря усилиям российских военнослужащих в изнывающий от жары и засухи Крым на этой неделе пришла вода. Пока в списке счастливцев - Симферополь. Столица региона теперь будет бесперебойно получать воду из водохранилища, расположенного в нескольких десятках километров от города.

Проблемы с водой в Крыму возникли после 2014 года, когда начались украинские диверсии, и Киев перекрыл Северо-Крымский канал, по которому вода шла в регион из Днепра. Украинские СМИ даже начали предрекать войну России с Украиной за воду. Но Минобороны решило проблему мирным способом.

Местным жителям хватает воды, чтобы выращивать ягоды, цветы и овощи, и даже держать у себя на участках декоративные пруды. Колодцы, если из них вычерпать все до последней капли, снова наполнятся всего за ночь.

Водная магистраль из 15 труб теперь бесперебойно снабжает центр Крыма водой. Хотя еще месяц назад регион чуть было не остался совсем без пресных запасов.

«Перебоев не было, но ситуация была на подходе. Каждый раз, благодаря осадкам, у нас оставался 100-дневный запас воды и мы так держимся уже весь год. Но сегодня мы значительно улучшим наше положение», - говорит глава республики Сергей Аксенов.

Справиться помогло Министерство обороны - в регион незамедлительно направили бригаду специальных инженерных войск.

Александр 12 лет в трубопроводном батальоне. Прокладывал трубы к очагам лесных пожаров – для тушения огня. Тянул трубопровод для подачи горючего к стратегическим военным объектам. Последние пять лет – в Крыму. Строит полевые водопроводы в отдаленных, горных поселках. Настолько масштабная операция, как сейчас на полуострове, не проводилась со времен Афганистана. Тогда это был показательный опыт российских военных - в короткие сроки они протянули в сложной горной местности топливный трубопровод общей протяженностью почти тысяча километров.

«Это род войск, который занимается обеспечением Вооруженных сил горюче-смазочным материалом. Каждый батальон в состоянии только 150 километров уложить трубу, чтобы обеспечить аэродромы, корабли и так далее горючим. Но понадобилось обеспечить водой – они обеспечили», - поясняет заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

В надежности труб Александр убедился за годы службы: не ржавеют, не трескаются, не деформируются. Такие, что даже танк их не возьмет.

«Вот манжет раструб, даже если зацепить за два КамАЗа, да хоть танк зацепи… Без специально втулки ты ее не расстыкуешь никак, не разорвешь никак», - говорит он.

Пятнадцать линий по 60 км каждая - такое количество нужно, чтобы одновременно перекачивать большие объемы воды из самого полноводного на полуострове Тайганского водохранилища в обмелевшее Симферопольское. По кратчайшему пути – через лес, горы и овраги. Для таких спецопераций в армии есть особые подразделения.



Инженерные войска способны в сутки укладывать по 10 км трубопроводных линий и если работать такими темпами, то меньше чем за месяц можно протянуть водную магистраль через весь полуостров от Керчи до Евпатории, если бы в этом была необходимость. Если привлечь еще и специализированную технику батальона, то сроки сократятся вдвое.

Специальные машины нельзя глушить ни на секунду. Заправка горючим, замена масел, обслуживание – прямо на ходу. Ключевая позиция – место, где начинается водопровод. Качают воду круглосуточно.

«Это начальная точку трубопровода, если она не будет работать, то и трубопровод работать не будет. Тут мы забираем воду, перекачиваем ее по трассе, куда она идет на конечный пункт. Если у нас здесь ничего не получится – вода на конце капнет», - поясняет командир отельного трубопроводного батальона бригады МТО ЮВО Олег Кузьминов.

В середине лета главный резервуар крымской столицы почти высох. Все вокруг него напоминало пустыню. Уровень воды был на критической отметке.

На ситуацию с водой повлияли засушливое лето, бесснежная зима. А еще – соседи. Водная блокада, которую устроила Крыму Украина сразу после референдума – тянется на шесть лет.

Главная водная артерия полуострова – Северо-крымский канал. Он начинается в Херсонской области Украины и доходит до Керчи. После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла полуострову доступ к воде и русло канала пересохло.



В Херсонской области можно увидеть тот самый барьер, который все эти годы не пропускает на полуостров воду из Днепра. Дамбу соорудили на перешейке. У политиков, желающих пропиариться, стало модным собирать на этом месте демонстрации под громкие и совсем не соседские лозунги.



Впрочем, сейчас проблем больше как раз там, куда течет эта вода. Мимо дамбы, в обход основного русла Северо-крымского канала, она сбрасывается по обе стороны заслонки. Топит целые поселки, заливает урожаи, опресняет морскую зону – по сути, превращая ее в болото из-за гибнущей рыбы.

Страдают сами же жители украинских областей. Фермеры теряют урожаи. Но украинских политиков больше заботит игра в публичное противостояние с Россией.

«Это катаклизм. Где-то вода есть в Украине, а где-то воды нет, дренажная система разорвана… Вместо того, чтобы принимать правильные решения и договариваться с соседями, мы ухудшаем свое состояние. Это трагедия… Одни убытки власть получила, это необратимые процессы, экологический удар», - говорит политолог, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Но признать свое бедственное положение на Украине не спешат, изображают снисходительность. Так, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в случае гуманитарной катастрофы готов спасти Крым от засухи.

Когда российские военнослужащие помогли крымчанам прорвать водную блокаду и стали снабжать города из резервных источников - в обход Северо-Крымского канала - на Украине заговорили о готовящейся войне. Якобы Москва только выжидает и делает отвлекающие маневры, а на самом деле - планирует вооруженное нападение с Крымского полуострова, чтобы силой захватить дамбу. По крайней мере, в этом убежден командующий Военно-морскими силами Украины.

Когда станция работает на полную мощность – она подает до 50 тысяч кубометров в сутки. В таком режиме сегодня заполняется Симферопольское водохранилище. Если продолжать такими же темпами, то к ноябрю уровень в нем поднимется до привычной отметки. Но уже сейчас жителям центрального Крыма не страшны перебои и отключения. Полевой водопровод, к слову, самый длинный в регионе, способен заменить городской магистральный настолько, насколько это потребуется. А протянуть его в рекордно короткие сроки - по силам только армейским специалистам.