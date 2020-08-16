Ефремову прописали постельный режим

Врачи прописали актеру Михаилу Ефремову постельный режим, пока не понятно, появится ли он на очередных заседаниях суда, которые были перенесены на 17-18 августа. С таким заявлением выступил его адвокат Эльман Пашаев.

«Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел. Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела», - цитирует РИА Новости заявление защитника.

В минувший вторник Ефремов был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы с подозрением на инсульт прямо из зала суда. Он плохо себя чувствовал еще до начала процесса.

Михаил Ефремов является подозреваемым в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце, произошедшем восьмого июня этого года. По версии следствия, он выехал на встречную полосу движения, где врезался в другой автомобиль, за рулем которого находился Сергей Захаров.

Мужчина скончался в реанимации, а Ефремова задержали на месте трагедии. В случае признания вины судом, актеру грозит до 12 лет лишения свободы.