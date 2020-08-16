Врачи перечислили смертельно опасные продукты из холодильника

Яйца и грибы вошли в список американского Управления по санитарному надзору в качестве смертельно опасных продуктов, которые человек употребляет каждый день.

Эксперты тщательно проанализировали каждый пункт и объяснили, в чем риск употребления привычных всем продуктов питания.

При неправильном приготовлении яйца могут стать источником опасных инфекций. Хранить их необходимо строго в холодильнике и не дольше срока, указанного на упаковке. Употреблять сырые яйца категорически запрещено.

Среди грибов часто встречают несъедобные или даже ядовитые экземпляры. Специалисты не рекомендуют собирать их по обочинам дорог, в местах свалок или вблизи промышленных предприятий. Не стоит класть в лукошко грибы, о которых вы ничего не знаете. Также стоит воздержаться от приобретения грибных смесей, так как их состав доподлинно не известен.

Популярная у поклонников правильного питания брокколи может содержать в себе кишечную палочку. Поэтому продукт следует очень хорошо промыть перед употреблением. Тоже следует сделать и с луком-шалотом, пишет турецкая газета Sözcü.

Кофе - напиток без которого многие не могут представить начало своего дня. Оказалось, что он несет в себе немало вреда. От кофе желтеют зубы, напиток приводит к обезвоживанию, нарушает режим сна и негативно сказывается на работе сердечной мышцы, если им злоупотреблять.

Тунец опасен для младенцев, находящихся в утробе матери. Поэтому беременным есть его нежелательно, выяснили ученые. В больших количествах эта рыба негативно сказывается на нервной системе плода из-за высокого содержания ртути в рыбе.

Любителям орехов тоже следует поостеречься. Врачи приводят данные, согласно которым арахис является главной причиной смертей от пищевой аллергии. Многие жертвы и не подозревали о ее наличии до того, как употребили этот орех.

Следом в списке идут устрицы, которые как губка впитывают в себя все содержимое воды, в которой живут. Также следует пристально следить за качеством приготовления этого морепродукта, так как он относится к разряду скоропортящихся.

Замыкают список сосиски, которые, согласно исследованию, приводят к удушью у детей в возрасте до десяти лет.