Швейцарская авиакомпания возобновила полеты в Россию

Швейцарская авиакомпания SWISS совершила свой первый после возобновления авиасообщения между Россией и Швейцарией регулярный рейс из Цюриха в Москву. Ранее в субботу рейс LX1327 авиакомпании вылетел из Москвы в Цюрих, о чем сообщила пресс-служба Домодедово.

Полеты SWISS по маршруту Цюрих – Москва и в обратном направлении будут выполняться раз в неделю, по субботам.

В субботу, 15 августа, Россия и Швейцария возобновили прерванные из-за пандемии коронавируса международные рейсы. Из Шереметьево в Женеву вылетел первый после снятия ограничений рейс «Аэрофлота», что следует из данных онлайн-табло.

Также был совершен первый перелет и в обратном направлении. Рейсы между Москвой и Женевой будут осуществляться только российской компанией в обе стороны по субботам.