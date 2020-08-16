Провокаторы и сочувствующий Запад: во что перерастают мирные протесты в Белоруссии

Спустя неделю после президентских выборов в Белоруссии не прекращаются беспорядки - по привычной и хорошо отлаженной схеме. Мирный протест, на котором в определенный момент появляются провокаторы, бесчисленные фейки и вбросы в интернете, столкновения с силовиками, первые жертвы. И взволнованная Европа с угрозами санкций, а также госсекретарь США, бескорыстно готовый на все ради поддержания мира и демократии.

Девятого августа Центризбирком Белоруссии заявил об уверенной победе на выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. За него проголосовали более 80 процентов избирателей. У главного конкурента Светланы Тихановской - 10 процентов. Но с результатами выборов согласились не все. Оппозиция заявила о фальсификации итогов, однако доказательств не привела. Несогласные вышли на улицы, акции протеста быстро переросли в столкновения с милицией.

В ОМОН летели шумовые гранаты, бутылки с зажигательной смесью и камни, протестующие распыляли в лица силовикам газовые баллончики, а также сбивали милиционеров на автомобилях и уезжали, надеясь остаться безнаказанными. При взгляде на все происходящее возникает острое ощущение дежавю. В одной из соседних стран уже происходило нечто подобное в 2014 году.

Главный оппонент Лукашенко на выборах Тихановская сразу после оглашения результатов на какое-то время исчезла из поля зрения. Она не появлялась на митингах, не было от нее новостей и в социальных сетях. Тут же появился слух: лидера оппозиции похитили спецслужбы Белоруссии и силой удерживают в застенках. Однако правда вскрылась уже очень скоро - Тихановская тайно уехала из страны в соседнюю Литву. Уже оттуда она записала видеообращение к своим сторонникам.

«Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально… Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона, не хочу крови и насилия. Прошу вас не противостоять милиции, не ходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности», - говорит она на этих кадрах.

Однако оппозиционеры своего лидера не послушали. С каждым днем акции становились все масштабнее. В ходе беспорядков в центре города погиб 34-летний Александр Трайковский. По версии МВД, ранее судимый молодой человек собирался бросить в сотрудников ОМОНа самодельную бомбу, но та взорвалась у него в руках. Спустя всего пару часов оппозиционеры и сочувствующие понесли цветы к месту его гибели. А уже на следующий день послы европейских стран вместо призывов к миру показательно пришли с цветами к стихийному мемориалу.

Спустя несколько дней цветы заполнили улицы белорусских городов. Девушки в белых одеждах выстроились в живую цепь вдоль улиц.

На Украине был оранжевый цвет, здесь - белый. В Киргизии тюльпаны, в Грузии розы и вот теперь в Белоруссии - ромашки.

«Сегодня символом митинга стали прекрасные барышни, которые стоят вдоль улиц с белыми цветами в руках, периодически поднимают их вверх, автомобилисты приветствуют их сигналами», - комментирует белорусский журналист Иван Муравьев.

По мнению другого журналиста Юрия Кота, протесты в Белоруссии идут по сценарию цветных революций.

«Это абсолютная демонстрация технологии цветных революций по методичкам Джима Шарпа: с цветочками мирных женщин, с выносом гроба первой жертвы - все это мы видели на Украине», - говорит он.

Силовики в глазах оппозиции уже приобрели собирательный образ злодея. Кадры с конфликтами милиции и протестующих моментально расходятся по сети. Видео, на которых можно увидеть, как бьют и калечат силовиков, в интернете при этом игнорируют.

«Я уверен в том, что фактов применения насилия протестующих в отношении ОМОНа не меньше, чем со стороны ОМОНа. Может быть и больше. Эта диспропорция формирует картину того, что якобы диктаторский режим Лукашенко пытается любыми силами, ценой держать власть в руках», - отмечает политолог Андрей Манойло.

Через соцсети и мессенджеры распространяются гигабайты информации, проверить которую невозможно. Вот лишь один пример: в соцсетях разошелся вирусный видеоролик, в котором человек, представившийся бойцом белорусского спецназа, выбрасывает военную форму в мусорный бак. Позже выяснилось, что человек на видео – давно эмигрировавший в Германию спортивный тренер, и никакого отношения к спецназу он не имеет.

В ответ на эти фейки белорусский следственный комитет опубликовал видео, на котором четко видны действия провокаторов. Они учат протестующих выстраиваться в живые цепи и сообща оттеснять силовиков. Сами «командиры» чаще всего остаются в стороне и от милиции стараются держаться на почтительном расстоянии. Впрочем, некоторых координаторов все же удалось задержать. Один из них - неоднократно судим, отчислен из университета. Шел на ОМОН в первых рядах и не бесплатно, в выборе оружия особенно не стеснялся.

«Ключ брал, чтобы защищаться от ОМОНа, гвозди, чтобы раскидывать под автомобили», - поясняет он.

А девушка по имени Василиса тем временем через аудиосообщения инструктировала протестующих, как нужно охотиться на ОМОН. После беседы с оперативниками во всем раскаялась, призналась, что пошла на поводу у провокаторов.

«Я поддалась, мне стыдно, что я призывала нападать на них, драться. Они тоже люди, у них есть семьи, дети, они тоже этого не хотят. Простите все солдаты ОМОН», - говорит она.

То, что у беспорядков есть зачинщики, подтвердил и российский корреспондент Семен Пегов, работавший в Минске и своими глазами увидевший всю подноготную протестов.

«Из толпы периодически выбегали провокаторы, я их видел. Молодые люди, которые подбегали вплотную к милиционерам, что-то оскорбительное им кричали и убегали», - вспоминает он.

Все эти эпизоды по отдельности можно было бы назвать случайностями – неприглядным лицом протеста. Но эксперты утверждают – смотреть нужно на всю картину целиком. И вот тогда узнаешь до боли знакомую схему, видно даже зачинщика – как всегда притаившегося в тени – за границей.

«То, что происходит в Белоруссии, это попытка госпереворота, организованная польскими спецслужбами. Это не мирный протест. Есть две составляющие. Первая – мирные демонстранты, женщины, которые идут на ТВ. Вторая - реальные боевики, часть из России, из Украины, они готовятся к русскому майдану, многие из Польши…Соответственно, организатор массовых волнений – телеграм-канал NEXTA, который находится в Варшаве», - объясняет политолог Сергей Марков.

О поддержке белорусской оппозиции открыто заявил и запрещенный в России украинский «Правый сектор»*. Его активисты повесили в Одессе чучело белорусского омоновца, тем самым намекая на то, что с силовиками, как в свое время с украинским «Беркутом», никто церемониться не будет. А вслед за Белоруссией националисты планируют разжечь и новые очаги беспорядков.

«Сейчас мы настроены решительно, хотим верить, что белорусы настроены так же решительно, что у них ценой больших жертв получится победить, чтобы эти жертвы не были напрасны», - такие слова звучат на митинге в поддержку Белоруссии на Украине.

Один из участников и вовсе заявляет, что если получится у белорусов, то «Россия – следующая».

И вот уже к голосам из-за рубежа снова присоединяется Литва. Из Вильнюса с новым заявлением выступила кандидат от оппозиции Тихановская. Она призвала создать координационный совет по передаче власти от Лукашенко оппозиции. Одновременно в белорусскую ситуацию вмешиваются прибалтийские страны и Польша. А госсекретарь США Майкл Помпео словно случайно оказывается в Восточной Европе с серией визитов. Он выступает с резкими заявлениями, не исключая введения санкций в отношении Белоруссии.

«Выборы не были свободными и не были честными. Мы обсуждаем общую цель - это поддержка белорусского народа в его стремлении обрести суверенитет и свободу. Эти люди, которые выходят на протесты, они стремятся отстоять свое право на выбор», - заявляет он.

Лукашенко все это время контролировал ситуацию. Вопреки слухам, он не уехал из страны. По словам президента, он читал методички цветных революций и попросил «не убаюкивать» власть якобы мирными акциями и демонстрациями. На совещании в Генштабе Лукашенко отказался от зарубежного посредничества, заявив, что Белоруссией никогда не будет управлять правительство из-за границы.

«Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили… организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым. Утихомирьтесь, успокойтесь, и если там есть мужики - будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - давайте мужики с мужиками, не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Не трогайте ни в чем не повинных людей», - сказал он.

В белорусском МВД признали, что в некоторых случаях люди в форме действительно превысили полномочия. Перед теми, кто пострадал, извинился министр Юрий Краев, к ним же обратился и президент.

«Просто хочу обратиться к людям и попросить: не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас используют, и наших детей используют, как пушечное мясо!», - призвал он.

При этом, по словам президента, важно понимать, что последствия, которые могут повлечь за собой нынешние протесты, гораздо серьезнее, чем может казаться. И в этой ситуации власти Белоруссии оказываются ответственны не только перед своим народом и своей страной, но и перед всем регионом.

«Надо связаться с (Владимиром) Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», - подчеркнул Лукашенко.

За прошедшие стуки лидеры России и Белоруссии уже дважды по телефону обсудили сложившуюся ситуацию. Было подтверждено, что в случае появлении внешней угрозы, согласно договору ОДКБ, Россия готова оказать всю необходимую помощь Минску.

Но пока такой необходимости нет – и соответствующего запроса не поступало. В то же время, как сегодня стало известно, президент Белоруссии распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно для обеспечения безопасности западных границ.

Лукашенко сегодня впервые за неделю выступил на митинге, где собрались 50 тысяч его сторонников. По словам президента, он не хотел никаких массовых собраний, но сейчас ситуация вынуждает его просить помощи у народа. Лукашенко поблагодарил сторонников за то, что они приехали в столицу из разных регионов страны, чтобы поддержать его.

«Большое вам спасибо! Я встаю перед вами на колени впервые в своей жизни!», - заявил он.

Речь Лукашенко была крайне эмоциональной. Он заверил, что готов хоть завтра провести любые реформы, каких пожелает народ Белоруссии. Но в то же время подчеркнул, что повторных выборов не будет. И при 80 процентов голосов отданных за него – никаких глобальных фальсификаций быть не может.

По словам Лукашенко, Белоруссию ждет гибель в случае повторных выборов и он этого не допустит. Президент пообещал, что пока жив, страну не отдаст.

«Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Скажите, каких! Что менять?... Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, не должны стать отхожим местом для Европы... Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: самолеты в 15 минутах от наших границ. Танки лязгают гусеницами у наших ворот. Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?», - эмоционально высказывался президент.

Свои слова он тут же подтвердил делом. По последней информации, Минобороны Белоруссии с понедельника начинает военные учения на границе с Литвой.

*«Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.