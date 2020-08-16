На площади Независимости в Минске собираются митингующие

Митингующие в Минске прошлись колонной к площади Независимости. Тысячи человек направились от стелы «Минск - город-герой» по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочь.

Несколько часов назад в центре белорусской столицы завершился митинг сторонников действующей власти. На нем выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он рассказал о ситуации в республике и заручился поддержкой собравшихся. По оценкам МВД, их набралось порядка 65 тысяч человек, передает РИА Новости.

Массовые протестные акции в крупных городах Белоруссии не утихают несколько дней. Они начались сразу после оглашения первых результатов выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1%). Его оппонент и главный соперник Светлана Тихоновская заручилась 12,10% голосов своих избирателей.

По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Большинство уже отпущены под обязательство не принимать участие в незаконных акциях. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, как со стороны оппозиции, так и со стороны представителей силовых ведомств.