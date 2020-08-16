Первая в мире: как России удалось создать действенную вакцину от коронавируса

Создание вакцины от коронавирусной инфекции стало абсолютным успехом и настоящим прорывом российской науки. Первое на планете зарегистрированное лекарство от смертельного вируса - российского производства.

«Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», - объявил в начале недели президент России Владимир Путин.

Одной из первых вакцину испытала на себе и дочь российского президента.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку, думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день - 37 с небольшим, и все. После второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо и титры высокие», - рассказал глава государства.

Препарату, обещающему в перспективе избавить не только Россию, но и весь мир от коронавирусной угрозы, дали два названия российское - «Гам-КОВИД-Вак» и международное - «Спутник V». Аналогии не случайны, ведь четвертого октября 1957 года СССР запустил первый спутник Земли и изменил мир, сейчас Россия совершила прорыв в лечении коронавируса.

«Мы считаем, это очень важное заявление, потому что как когда-то Россия первой запустила первый спутник в открытый космос, вот также первый шаг Россия делает в борьбе в коронавирусом», - сказал глава Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Военные вирусологи из Минобороны и микробиологи из столичного Центра имени Гамалеи смогли создать вакцину от короновируса за пару месяцев. Начинали ни на пустом месте. Этой зимой ученые завершали работу над прививками от ближайших родственников COVID-19 - вирусов MERS и лихорадки Эболы. Уже готовые вакцины предстояло лишь немного доработать.

Создатели сыворотки подчеркивают - она произведена искусственно и не содержит в себе компонентов коронавируса. Безобидный аденовирус доставляет коронавирусные гены в клетки человека, таким образом активизировав иммунную систему на борьбу с «агрессором». Если в организм попадет уже настоящий COVID-19, защитные силы встретят его во всеоружии.

Инъекции две, потому и ампулы разные. Сначала красная, потом синяя. Вводят внутримышечно и с промежутком в три недели. Второй укол усиливает действие первого и дает иммунитет к коронавирусу до двух лет.

Да, вакцину от короновируса создали за пять месяцев, но сама платформа проверялась 20 лет. Военные медики сохранили и взяли на вооружение колоссальные наработки еще советских вирусологов, которым в свое время удалось защитить страну от не менее страшных болезней - оспы и полиомиелита.

«Это связано с традиционной организацией медико-санитарной службы. Она была создана в свое время и по советским лекалам она продолжала у нас функционировать. Мы сохранили ее традиции», - напомнил профессор, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Клинические испытания доказали работоспособность вакцины. Первый удар на себя приняли военные добровольцы. Пятьдесят военнослужащих, среди которых и несколько женщин, сначала прошли обследование у себя в воинских частях: здоровье, физическая подготовка, отсутствие вредных и привычек и, главное, желание.

«Приказа не было, это было все в добровольном порядке, проведено было собрание, предложили. Да, очень многие хотели, почти что вся часть хотела поехать», - рассказал военнослужащий войск РХБЗ Юрий.

Перед началом испытаний, две недели добровольцы провели в изоляции, чтобы окончательно исключить попадание коронавирусной инфекции из внешней среды. Лишь после этого им ввели вакцину и наблюдали за ними 42 дня.

«Никаких отклонений и побочных эффектов в работе организма не выявлено», - констатирует заведующая терапевтическим отделением госпиталя, врач-соисследователь Светлана Волчихина.

Первыми новейшую вакцину введут представителям, так называемой группы риска - пожилым людям, педагогам и врачам.

«В течение ближайших двух-трех недель первые люди уже получат данную вакцину. Вакцинация будет добровольной, поэтому будет предлагаться непосредственно на выбор медицинским работникам, согласен он или нет», - пообещал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Отечественная вакцина от коронавируса, точнее сама новость про ее регистрацию, уже стала инъекцией для всей экономики. Российский рынок акций пошел в рост, рубль укрепился. Ведь вакцина - главная новость недели не только у нас.

Зарубежные издания соревнуются в остроумии, так французская газета Liberation поместила на обложку российского лидера Владимира Путина в образе Джеймса Бонда, спасающего мир со шприцем в руках вместо пистолета. Едва российский лидер объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, как началось ее производство.

Пока вакцину будут производить только на заводе в Зеленограде, а значит работать придется в полную силу, чтобы обеспечить всю страну. «Спутник V» уже выходит и на мировую орбиту. Едва мир облетела новость о том, что прививка есть, интерес к ней проявили почти 30 стран. Заявок уже на миллиард доз.

Для других стран производить вакцину будут за рубежом. Израиль, Иордания, Казахстан, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты. Филиппины получат ее уже в этом месяце, к сотрудничеству присматривается Аргентина.

В Бразилии, где только за последние сутки 52 тысячи новых случаев, лекарство очень ждут. Сразу два бразильских штата готовы задействовать свои фармацевтические мощности в производстве нового препарата.

«У нас есть две-три тысячи желающих испытать вакцину, потому что все обеспокоены текущей ситуацией и уверены в русской вакцине», - отметил мэр штата Парана Гуто Силва.

Испытать российскую вакцину на себе готовы президент Филиппин Родриго Дутерте и сербский лидер Александр Вучич.

«Я счастлив, что русские произвели вакцину, которую ждали к ноябрю. Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая», - пообещал Вучич.

Впрочем, первыми найти лекарство и помочь справиться с пандемией - это не только престиж, еще мощный геополитический инструмент, а потому на Западе восприняли в штыки то, что Россия вырвалась в лидеры фармацевтической гонки.

Американские эксперты тут же бросились критиковать вакцину. Ведь фармбизнес - это закрытый клуб с колоссальными бюджетами и битва вакцин и больших денег в самом разгаре. Впрочем, нам не привыкать. Когда первый наш спутник вышел на орбиту в это тоже не хотели верить, но факт остается фактом – в далеком уже 1957 году мы были первые в космосе, а сейчас лидируем в борьбе с короновирусом.