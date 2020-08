В стране и мире Выдвинута новая версия происхождения коронавируса Анна Касаткина Заболевание с симптомами COVID-19 выявили у китайских шахтеров еще в 2012 году. © Фото: Dust in the Wind, Pixabay Новый коронавирус мог адаптироваться к организму человека еще в 2012 году. К такому выводу пришли американские ученые Эллисон Уилсон и Джонатан Латэм, проанализировав записи врача из китайской провинции Юньнань. В этих документах содержалась информация о заболевании горняков, которые почувствовали недомогание после двухнедельной работы над очисткой шахты от фекалий летучих мышей. У них выявили типичные симптомы COVID-19: пневмонию, сухой кашель, высокую температуру и боли в конечностях. Пациентам потребовалась вентиляция легких, в результате трое из шести заболевших скончались. Образцы анализов пациентов позднее направили в лабораторию в Ухане, где было установлено, что шахтеры заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Проанализировав эту информацию, исследователи пришли к выводу, что COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, сообщает The Sun. В настоящее время выдвигается несколько версий о происхождении нового типа коронавируса. Всемирная организация здравоохранения придерживается точки зрения, что заболевание еще не так хорошо изучено, чтобы делать однозначные выводы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует