Выдвинута новая версия происхождения коронавируса

Новый коронавирус мог адаптироваться к организму человека еще в 2012 году. К такому выводу пришли американские ученые Эллисон Уилсон и Джонатан Латэм, проанализировав записи врача из китайской провинции Юньнань.

В этих документах содержалась информация о заболевании горняков, которые почувствовали недомогание после двухнедельной работы над очисткой шахты от фекалий летучих мышей. У них выявили типичные симптомы COVID-19: пневмонию, сухой кашель, высокую температуру и боли в конечностях. Пациентам потребовалась вентиляция легких, в результате трое из шести заболевших скончались.

Образцы анализов пациентов позднее направили в лабораторию в Ухане, где было установлено, что шахтеры заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Проанализировав эту информацию, исследователи пришли к выводу, что COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, сообщает The Sun.

В настоящее время выдвигается несколько версий о происхождении нового типа коронавируса. Всемирная организация здравоохранения придерживается точки зрения, что заболевание еще не так хорошо изучено, чтобы делать однозначные выводы.