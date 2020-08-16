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Выдвинута новая версия происхождения коронавируса

Анна Касаткина
17:07 16.08.2020
Заболевание с симптомами COVID-19 выявили у китайских шахтеров еще в 2012 году.
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
© Фото: Dust in the Wind, Pixabay

Новый коронавирус мог адаптироваться к организму человека еще в 2012 году. К такому выводу пришли американские ученые Эллисон Уилсон и Джонатан Латэм, проанализировав записи врача из китайской провинции Юньнань.

В этих документах содержалась информация о заболевании горняков, которые почувствовали недомогание после двухнедельной работы над очисткой шахты от фекалий летучих мышей. У них выявили типичные симптомы COVID-19: пневмонию, сухой кашель, высокую температуру и боли в конечностях. Пациентам потребовалась вентиляция легких, в результате трое из шести заболевших скончались.

Образцы анализов пациентов позднее направили в лабораторию в Ухане, где было установлено, что шахтеры заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Проанализировав эту информацию, исследователи пришли к выводу, что COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, сообщает The Sun.

В настоящее время выдвигается несколько версий о происхождении нового типа коронавируса. Всемирная организация здравоохранения придерживается точки зрения, что заболевание еще не так хорошо изучено, чтобы делать однозначные выводы.

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