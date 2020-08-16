Многотысячная толпа собралась на митинг в центре Минска: видео

Лидеры белорусской оппозиции вышли на митинг к стеле «Минск – город-герой» в столице республики. На месте собралась многотысячная толпа.

К людям вышла глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, которую поприветствовали аплодисментами, и экс-кандидат на президентский пост Андрей Дмитриев.

По данным РИА Новости, среди собравшихся звучат призывы маршем идти на проспект Независимости.

Портал tut.by сообщает, что на месте собралось несколько сотен тысяч человек. Официальные данные об участниках несанкционированной акции отсутствуют.

Массовые акции протеста в Белоруссии идут со дня выборов главы государства 9 августа. В первые дни они подавлялись силовиками при помощи водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль. Было задержано более 6,7 тысяч человек. Сотни пострадали, включая сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.