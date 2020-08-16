«Жонглировавших» ребенком родителей арестовали

Родителей ребенка, один из которых размахивал младенцем, держа его за ногу, арестованы на десять суток за неповиновение законным требованиям полицейских. Такое решение приняли в ГУ МВД России по Краснодарскому краю после допроса супругов. Кроме того, у молодой пары найдена марихуана, сообщает ТАСС.

Внимание правоохранительных органов вызвал видеоролик в социальных сетях. На кадрах молодой отец сидит в лесу на стуле и размахивает младенцем, держа его за ногу. Как выяснилось, таковы его личные методы воспитания.

«На видео видно, как я достаточно небрежно обращаюсь с ребенком, но у меня есть свои представления о воспитании детей. Если посмотреть на обезьян, то они весьма активные и подвижные. Я считаю, что и нам необходимо более активно вести себя и приучать ребенка к этому. Это дает правильное формирование скелета и связок», - уверен мужчина.

В Сочи молодые родители с ребенком не имели постоянного места жительства. Они часто переезжали с места на место, ночевали в палатке. Чем питался ребенок и как следили за состоянием его здоровья - не известно.

«В данный момент мы сняли автомобиль и ездим по побережью. Останавливаемся периодически в туристических местах. Там есть беседки для пикника. Ночуем в машине, а день проводим там», - призналась мать ребенка.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает. Его осмотрели врачи и поместили в больницу. Решается вопрос о передаче ребенка органам опеки. С родителями продолжаются следственные действия. При попытке доставить их на допрос в отдел полиции, оба оказали активное сопротивление.