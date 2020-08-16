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«Человек удивительного таланта»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Губенко

Ян Брацкий
16:09 16.08.2020
Народный артист РСФСР Николай Губенко умер от остановки сердца в возрасте 78 лет.
«Человек удивительного таланта»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Губенко
© Фото: Николай Губенко, VK

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие и искренние соболезнования Жанне Болотовой, супруге скончавшегося депутата Мосгордумы Николая Губенко. Парламентарий умер сегодня от остановки сердца.

«Уважаемая Жанна Андреевна, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем. Российская культура, все мы понесли огромную, невосполнимую утрату... Светлая память о Николае Николаевиче навсегда останется в сердцах его коллег, друзей, учеников, в наших сердцах», - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Губенко обладал удивительным талантом, являлся образцом честности, порядочности и верности служения своему делу.

Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки» с 1992 года.

Зрителям он запомнился по своим ролям в фильмах «Дворянское гнездо», «Мне двадцать лет», «Они сражались за Родину» и других. О дате и времени прощания с Народным артистом будет сообщено позже.

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