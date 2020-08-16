В стране и мире «Человек удивительного таланта»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Губенко Ян Брацкий Народный артист РСФСР Николай Губенко умер от остановки сердца в возрасте 78 лет. © Фото: Николай Губенко, VK Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие и искренние соболезнования Жанне Болотовой, супруге скончавшегося депутата Мосгордумы Николая Губенко. Парламентарий умер сегодня от остановки сердца. «Уважаемая Жанна Андреевна, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем. Российская культура, все мы понесли огромную, невосполнимую утрату... Светлая память о Николае Николаевиче навсегда останется в сердцах его коллег, друзей, учеников, в наших сердцах», - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Губенко обладал удивительным талантом, являлся образцом честности, порядочности и верности служения своему делу. Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки» с 1992 года. Зрителям он запомнился по своим ролям в фильмах «Дворянское гнездо», «Мне двадцать лет», «Они сражались за Родину» и других. О дате и времени прощания с Народным артистом будет сообщено позже. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует