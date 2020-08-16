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Трамп заявил о желании встретиться с Путиным

Ян Брацкий
16:38 16.08.2020
Главной целью встречи должно стать подписание плана дальнейших шагов в переговорах о продлении договора о контроле над ядерным вооружением двух стран.
Трамп заявил о желании встретиться с Путиным
© Фото: White House, via, Globallookpress, Пресс-служба президента РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, до ноябрьских выборов нового главы Белого дома. Встреча может состояться в Нью-Йорке в сентябре.

«Одна из целей саммита заключается в том, чтобы два лидера подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ, договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией, срок действия которого истекает в следующем году», - сообщает NBC News, со ссылкой на собственные источники.

В случае удачи, администрация Трампа сможет преподнести это избирателям, как свой успех, отмечают аналитики.

Ранее Дональд Трамп назвал вопросы ядерного разоружения самой крупной международной проблемой и заявил о намерении развивать диалог с Россией в этом направлении.

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