Белорусская армия проведет учения с 17 по 20 августа

Военнослужащие белорусской армии проведут ряд учений с 17 по 20 августа в районе БелАЭС и на полигонах Гродненской области. В маневрах будут задействованы батареи реактивных дивизионов.

«С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман". Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам», - цитирует РИА Новости сообщение Минобороны республики.

Подразделения зенитных ракетных полков уже выдвинулись в назначенные районы и заступили на дежурство по охране госграницы Белоруссии.

«Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад», - отмечается в сообщении.

В настоящее время войска занимают районы на полигонах и участках местности, завершают возведение фортификационных сооружений. Военнослужащие находятся в полной готовности.