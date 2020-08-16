МВД Белоруссии пообещало разобраться со случаями насилия в отношении протестующих

МВД Белоруссии разберется со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны милиции во время протестов в стране. Об этом заявил глава ведомства Юрий Краев на митинге в поддержку президента Александра Лукашенко в Минске.

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», - сказал он.

По его словам, в данный момент никакие действия приниматься не будут, чтобы не деморализовать милицию, сообщает БелТА. Краев также заявил, что в адрес правоохранителей поступают угрозы и такие случаи не должны остаться безнаказанными.

В Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются массовые акции протеста, которые подавляются силовиками. В результате столкновений есть пострадавшие и один погибший.