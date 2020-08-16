В Госдепе США заявили об отказе Ливану в финансовой помощи

США не собираются предоставлять финансовую помощь Ливану, пока руководство страны не проведет необходимые реформы. Соответствующее заявление сделал заместитель американского госсекретаря Дэвид Хейл.

Дипломат отметил, что сейчас Ливан переживает последствия безответственных действий со стороны властей государства. К числу таких последствий он, в частности, отнес недавний взрыв в порту Бейрута. По словам Хейла, Вашингтон не будет предоставлять ливанской стороне финансовую помощь, пока правительство не проведет необходимые для перемен в лучшую сторону реформы.

Заместитель госсекретаря также указал на то, что помощь от Соединенных Штатов не будет предоставляться руководству Ливана напрямую. Он объяснил это высоким уровнем коррупции в стране.

Четвертого августа в порту ливанского Бейрута прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали более 150 человек, пострадали свыше 6 тысяч. В результате инцидента полностью или частично были разрушены порядка 4 тысяч зданий. Согласно предварительной версии, ЧП произошло из-за возгорания 2,7 тонн аммиачной селитры во время сварочных работ.