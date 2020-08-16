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Онкологи назвали предотвращающий развитие рака фрукт

Ян Брацкий
15:48 16.08.2020
Кроме того, тропическая сладость является отличным средством профилактики простудных заболеваний и кишечных расстройств.
Онкологи назвали предотвращающий развитие рака фрукт
© Фото: Juan Carlos Torrico, Pixabay

Цитрусовые способны замедлить развитие злокачественных опухолей. Этому способствует огромное количество флавоноидов, делающих организм более устойчивым к канцерогенам.

К такому выводу пришли ученые, анализирующие полезные свойства кумквата. Этот фрукт также известен как «золотой апельсин» или «декоративный мандарин».

Чаще употреблять кумкват в пищу рекомендовано людям с ослабленным иммунитетом, тем, кто часто болеет простудными заболеваниями и гриппом.

Аппетитный фрукт способен унять тошноту и несварение желудка, способствует насыщению организма витаминами и помогает бороться с анорексией, пишет турецкое издание Sabah.

Как выяснилось, кумкват - кладезь полезных веществ. Врачи ценят его за способность укреплять кости, предотвращать развитие катаракты. Кроме того, варенье из этих плодов отлично хранится и не теряет полезных свойств и качеств.

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