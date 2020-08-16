Онкологи назвали предотвращающий развитие рака фрукт

Цитрусовые способны замедлить развитие злокачественных опухолей. Этому способствует огромное количество флавоноидов, делающих организм более устойчивым к канцерогенам.

К такому выводу пришли ученые, анализирующие полезные свойства кумквата. Этот фрукт также известен как «золотой апельсин» или «декоративный мандарин».

Чаще употреблять кумкват в пищу рекомендовано людям с ослабленным иммунитетом, тем, кто часто болеет простудными заболеваниями и гриппом.

Аппетитный фрукт способен унять тошноту и несварение желудка, способствует насыщению организма витаминами и помогает бороться с анорексией, пишет турецкое издание Sabah.

Как выяснилось, кумкват - кладезь полезных веществ. Врачи ценят его за способность укреплять кости, предотвращать развитие катаракты. Кроме того, варенье из этих плодов отлично хранится и не теряет полезных свойств и качеств.