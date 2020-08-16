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«Погибнем как государство»: Лукашенко заявил о невозможности проведения повторных выборов

Анна Касаткина
15:43 16.08.2020
По словам президента, фальсификации выборов с результатом более 80% «не может быть».
«Погибнем как государство»: Лукашенко заявил о невозможности проведения повторных выборов
© Фото: Пресс-служба президента Беларусии

Президент Белоруссии заявил о невозможности фальсификации выборов в стране. На митинге в свою поддержку он также заявил, что нельзя «идти на поводу» у других государств, которые требуют проведения повторного голосования.

«Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина… приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них – мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль!», - заявил он.

По словам Лукашенко, в этом случае Белоруссия и ее граждане погибнут «как государство, как народ и как нация». Он добавил, что фальсификации выборов с результатом более 80% «не может быть».

«Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись», - заявил глава государства.

Лукашенко добавил, что остается президентом не потому, что «крепко уцепился за власть». Он подчеркнул, что отдал служению народу четверть века – «молодость и лучшие годы».

«Мы построили с вами - при всех сложностях, при всех недостатках - красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам», - сказал он.

На площади Независимости в Минске 16 августа собрались сторонники Лукашенко. Люди держали в руках красно-зеленую символику и выкрикивали лозунги «За батьку!», «За Беларусь!». После выступления президента люди стали расходиться.

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