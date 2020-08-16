Названо необычное последствие пандемии COVID-19

Рынок пластической хирургии в США переживает небывалый подъем. Многие эксперты связывают это с пандемией коронавирусной инфекции. Эпидемия и последовавшая за ней изоляция граждан привели к всплеску онлайн - общения. Многим не нравится, как они выглядят в кадре и это является стимулом для того, чтобы лечь под скальпель хирурга.

«У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году», - недоумевает пластический хирург Дайана Александер в интервью газете The New York Times.

Женщина уже провела 251 операцию, начиная с 18 мая и поток клиентов не прекращается. И это при том, что услуги пластической хирургии в США не из дешевых. Их стоимость колеблется от 3,3 тысяч до 25 тысяч долларов.