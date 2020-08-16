Трамп рассматривает возможность запрета работы в США других компаний из Китая

Дональд Трамп заявил, что изучает вопрос о возможном запрете на работу в США крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бедминстере, трансляция которой велась на сайте Белого дома.

«Мы рассматриваем и другие варианты», - сказал Трамп, отвечая на вопрос, не думают ли власти вводить запреты на работу других крупных компаний Китая, в частности Alibaba.

Ранее президент США подписал указ о запрете проводить любые сделки с китайской интернет-компанией ByteDance, владеющей популярным приложением TikTok. Указ также вводит запрет на сделки с другим китайским гигантом Tencent Holdings, которому принадлежит соцсеть WeChat.