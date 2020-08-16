Лукашенко обратился к участникам митинга в его поддержку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг в его поддержку, который в эти минуты проходит в Минске.
Обращаясь к людям белорусский лидер отметил, что он созвал народ «не для того, чтобы его защитили».
«Я позвал вас сюда не для того, чтобы меня защитили. А для того, чтобы за 25 лет вы защитили свою страну, жен и детей», - заявил Лукашенко.
Президент также подчеркнул, что он не хотел звать людей на митинг.
«Я не хотел вас звать на эту площадь, у вас много дел и забот дома. Завтра на работу, детям скоро в школу. Самое главное - я помню те 90-е. Здесь стояли люди с кастрюлями и чайниками, просили накормить. И тогда я поклялся помочь вам! И не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник митингов, площадей. Не моя вина, что пришлось позвать вас на площадь», - подчеркнул Лукашенко.