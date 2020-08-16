Лукашенко обратился к участникам митинга в его поддержку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг в его поддержку, который в эти минуты проходит в Минске.

Обращаясь к людям белорусский лидер отметил, что он созвал народ «не для того, чтобы его защитили».

«Я позвал вас сюда не для того, чтобы меня защитили. А для того, чтобы за 25 лет вы защитили свою страну, жен и детей», - заявил Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что он не хотел звать людей на митинг.