СМИ: в Лондоне умер внук Назарбаева

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева скончался незадолго до своего тридцатилетия. По предварительной информации, у него остановилось сердце, сообщает zakon.kz.

Известно, что мужчина умер в Лондоне. Другие подробности пока не разглашаются.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года у старшей дочери президента Дариги и ее бывшего супруга Рахата Алиева. Он закончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, работал в разведывательном управлении Минобороны Казахстана. В юношестве увлекался футболом и пробовал играть за британский «Портсмут».