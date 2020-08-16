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«Я стою перед вами на коленях»: Лукашенко на митинге в его поддержку

Ян Брацкий
14:37 16.08.2020
Президент заявил собравшимся, что созвал их на митинг не для своей поддержки, а для защиты государства.
«Я стою перед вами на коленях»: Лукашенко на митинге в его поддержку
© Фото: ТРК Звезда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встает на колени перед своими сторонниками на митинге в Минске. Обращаясь к собравшимся он отметил, что созвал народ не для своей защиты, а для защиты государства и его жителей.

«Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы это заслужили», - заявил глава государства.

Лукашенко выступал, стоя за трибуной и на колени не вставал. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что не допустит развала страны и ее сдачи. Сегодня президент Белоруссии Лукашенко провел уже вторые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Стороны обсудили ситуацию в республики с учетом давления извне. Кремль подтвердил свою готовность в оказании всей необходимой помощи для стабилизации ситуации.

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