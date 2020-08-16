«Я стою перед вами на коленях»: Лукашенко на митинге в его поддержку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встает на колени перед своими сторонниками на митинге в Минске. Обращаясь к собравшимся он отметил, что созвал народ не для своей защиты, а для защиты государства и его жителей.

«Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы это заслужили», - заявил глава государства.

Лукашенко выступал, стоя за трибуной и на колени не вставал. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что не допустит развала страны и ее сдачи. Сегодня президент Белоруссии Лукашенко провел уже вторые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Стороны обсудили ситуацию в республики с учетом давления извне. Кремль подтвердил свою готовность в оказании всей необходимой помощи для стабилизации ситуации.