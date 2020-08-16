Умер актер и зампред Мосгордумы Николай Губенко

Председатель МГД Алексей Шапошников заявил о том, что в возрасте 78 лет скончался депутат Мосгордумы, актер и кинорежиссер Николай Губенко. У мужчины остановилось сердце.

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко ... Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы - мудрого коллегу-депутата», - написал Шапошников в своих соцсетях.

Он также выразил глубокие соболезнования семье Николая Губенко.

Председатель Мосгордумы отметил, что о дате, времени и месте прощания будет сообщено позже.

Николай Губенко был основателем и худруком театра «Содружества актеров Таганки» с 1992 года. В 1985 году он получил звание Народного артиста РСФСР. Губенко являлся последним министром культуры СССР с 1989 по 1990 год. Принял участие в таких кинолентах, как «Они сражались за Родину», «Дворянское гнездо», «Прошу слова».