Генпрокуратура начала проверку родителей, «жонглировавших» собственным ребенком

Генеральная прокуратура России поручила прокурорам Краснодарского края и Москвы проверить родителей, которые опубликовали в социальных сетях ролик с издевательством над двухмесячным ребенком. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована проверка в связи с размещенными в сети Интернет кадрами жестокого обращения отца с новорожденной девочкой», - отметил он.

Кадры, где отец «жонглирует» собственным ребенком, появились в Сети накануне. Видео было снято в лесном массиве Хостинского района города Сочи, где отдыхала семья.

«Установлено, что мужчина, запечатленный на видео, является жителем г. Москвы, женщина – уроженкой г. Белгорода», - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что в Сочи семья приехала в первом полугодии 2020 года, а в июне у них родился ребенок.

В настоящее время жизни и здоровью младенца ничего не угрожает. Он передан в медицинское учреждение.