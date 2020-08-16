Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии с учетом давления на республику извне

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Лидеры государств обсудили ситуацию в Белоруссии с учетом оказываемого на республику давления извне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности», - сказано в сообщении.

Прошедший разговор - уже второй за выходные. Накануне президенты России и Белоруссии также обсудили события в республике. Обе стороны выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут разрешены в ближайшее время.

Также Путин и Лукашенко договорились продолжать контакты на различных уровнях и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

Напомним, что по итогам выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко. Он набрал 80,1 % голосов избирателей. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,12%.

В воскресенье, 16 августа, в Минске проходит митинг в поддержку действующего президента. Люди выступают за мир и безопасность в республике.