Названа лучшая романтическая комедия всех времен

Британские эксперты составили рейтинг лучших романтических комедий всех времен.

Первое место в списке занимает фильм «Когда Гарри встретил Салли» с Билли Кристал и Мэг Райан в главных ролях.

Эта знаменитая комедия 1989 года положила начало настоящему буму романтических фильмов 90-х годов. Также, по мнению журналистов издания Independent, фильм впервые продемонстрировал многие жанровые клише, которые затем подхватили другие режиссеры.

Второе место в рейтинге также заняла кинокартина с участием Мэг Райан в главной роли.

Кинолента «Вам письмо», снятая в 1998 году, подтвердила амплуа актрисы как одной из главных звезд романтических комедий Голливуда.

«Бронзу» получил фильм «Энни Холл» режиссера Вуди Аллена, который авторы рейтинга назвали «шедевром», добавив, что героиня актрисы Дайаны Китон в нем выглядит невероятно стильной.

В десятку лучших вошли также: «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг-Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».

Ранее кинокритики назвали лучшие фильмы, снятые за последнее десятилетие. В итоге получился список из 75 кинолент.