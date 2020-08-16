На Крымском мосту побит суточный рекорд трафика

На Крымском мосту побит прошлогодний рекорд по числу проехавших за сутки автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

«В субботу, 15 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту – 36 393 автомобилей в сутки. Прошлогодний суточный максимум отмечен 12 августа ‒ 35 989 машин», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году наибольшее число автомобилей также было зафиксировано 12 августа: 33 359 транспортных средств.

В целом, как рассказали в ФКУ Упрдор «Тамань», в выходные дни интенсивность движения по Крымскому мосту всегда возрастает, самыми свободными днями являются среда и четверг.

Крымский мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем, является самым протяженным сооружением в России и Европе. Его длина - 19 километров. С момента открытия в 2018 году по мосту проехали более 10 миллионов автомобилей.