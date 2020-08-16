В Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко

В Минске на площади Независимости собрались люди, поддерживающие Александра Лукашенко. Это жители различных регионов республики, которые, как утверждают организаторы акции, выступают за спокойствие, мир и безопасность, передает БелТА.

Место проведения митинга оцеплено силовиками. Официальных данных о количестве участников пока нет.

На кадрах с места событий видно, что люди держат в руках красно-зеленую символику и выкрикивают лозунги «За батьку» и «За Беларусь».

Митинг был инициирован «Белой Русью». В общественной организации отметили, что он будет проходить мирно. В акции примут участие граждане, поддерживающие государственный курс, и все те, кому дорога Белоруссия.

Напомним, что по итогам выборов, прошедших 9 августа, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская.